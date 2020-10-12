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9:27

После беседы с Лукашенко СИЗО покинули два белорусских оппозиционера

фото ЗакС политика После беседы с Лукашенко СИЗО покинули два белорусских оппозиционера

Из минского СИЗО выпустили координатора оппозиционного штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико бизнесмена Юрия Воскресенского и директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича: днём ранее они участвовали во встрече с Александром Лукашенко, информирует Tut.by.

Воскресенский известил, что намерен заняться разработкой поправок к Конституции; также ему поручили сформировать позицию по освобождению некоторых заключенных, которые "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе".

Рабцевич собирается и далее сотрудничать с белорусским Парком высоких технологий.

"Для бизнеса созданы все условия. Формат беседы был ненапряженный, простой, <…> с целью построить диалог о том, как выходить из ситуации, какие есть идеи по поводу внесения изменений в конституционный строй", - поделился предприниматель.

Лукашенко навестил оппозиционеров накануне, 11 октября. В дискуссии, проходившей за закрытыми дверями, кроме Воскресенского и Рабцевича, участвовали Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров и член президиума координационного совета Лилия Власова. Разговор длился более четырех часов, детали аудиенции не разглашаются.

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