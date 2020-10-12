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10:21

Роспотребнадзор прогнозирует выход на плато по коронавирусу на конец октября

фото ЗакС политика Роспотребнадзор прогнозирует выход на плато по коронавирусу на конец октября

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная полагает, что Россия выйдет на плато по коронавирусу уже к концу октября, передают РИА "Новости".

"Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября - начале октября", - поделилась соображениями Пшеничная.

Выходу на плато должен поспособствовать как перевод части людей на удалённую работу и каникулы у школьников, так и соблюдение россиянами соответствующих мер профилактики. В то же время замглавы ЦНИИ Роспотребнадзора подчеркнула, что замедление распространения вируса будет заметно не сразу, что обусловлено длительным инкубационным периодом COVID-19.

Напомним, днём ранее был обновлен "рекорд" по количеству новых случаев заболевания в России: коронавирус выявили у более 13 тысяч человек. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 1,2 млн граждан.

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