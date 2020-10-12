Второй день подряд в РФ выявляют свыше 13 тысяч случаев COVID-19: в Петербурге - 538 заболевших

За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 13 592 россиян, уведомили в оперативном штабе. Количество новых случаев растёт второй день подряд: накануне COVID-19 подтвердился у 13 643 человек.

Наибольшее количество заболевших - в Москве, где выявили 4395 заражённых. Следом идёт Петербург с 538 подтверждёнными случаями (днём ранее прирост составил 528).

За минувшие сутки COVID-19 унёс жизни ещё 125 граждан, всего же с начала распространения инфекции погибли 22 722 россиянина.

Излечились при этом ещё 3793 инфицированных, общее количество выздоровевших достигло отметки 1 024 235.