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11:16

Прокуратура не согласилась с выходом Дацика из колонии по УДО

фото ЗакС политика Прокуратура не согласилась с выходом Дацика из колонии по УДО

Выход из колонии условно-досрочно радикального националиста и участника боев без правил Вячеслава Дацика, на которое был готов пойти суд в Ленинградской области, может не состояться, поскольку это решение обжаловала региональная прокуратура, передает "Интерфакс", ссылаясь на судебную картотеку.

Задержанный вместе с приятелем в декабре прошлого года на реке Нарве, разделяющей Эстонию и Россию, Дацик был обвинен и осужден этим летом на один год колонии за незаконное пересечение границы. Представители фигуранта дела объясняли, что сам националист не собирался в Эстонию, а помогал другу и лишь показывал ему местность, но не собирался преступать закон.

Ранее Дацика уже судили за серию разбоев. В его биографии также обращает на себя внимание период пребывания в психиатрическом стационаре. Жена Дацика, Виктория, в 2019 году безуспешно пыталась баллотироваться в петербургские муниципальные депутаты.

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