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11:49

Эсеры обеспокоены возможной новой "атакой" застройщиков на зеленые насаждения

фото ЗакС политика Эсеры обеспокоены возможной новой "атакой" застройщиков на зеленые насаждения

Петербургские справедливороссы сделали из переписки с комитетом по инвестициям тревожный вывод: ответы чиновников указывают им на то, что Смольный готовит наступление на зеленые насаждения в Муринском парке, парке Интернационалистов и парке академика Сахарова. По подсчетам СР, под угрозой находятся не менее 319 деревьев, занимающих суммарную площадь более 1 гектара земли. 

Судебные победы защитников Муринского парка, одержанные в этом году, не помешали городу продлить с застройщиком "Анна Нова" договор об аренде участка до 2024 года, что и вызвало опасения как у активистов, так и у лидера городских эсеров Марины Шишкиной. "Атака" на парк Интернационалистов, в свою очередь, связана, как следует из ответа замглавы комитета по инвестициям Андрея Сергеева, с необходимостью "уширения Южного шоссе". Правда, чиновники обещают провести общественные слушания, перед тем, как приступать к реализации этого проекта. Наконец, в парке академика Сахарова будут прокладывать дорогу к строящейся спортивной академии имени Анатолия Рахлина, учившего дзюдо действующего президента. О количестве деревьев, которые потенциально могут пострадать в этом парке, пока ничего не известно.

"Беспощадное отношение к зеленым зонам – грандиозная градостроительная ошибка, которая будет иметь очень серьезные последствия в будущем для здоровья петербуржцев. Конечно, Санкт-Петербургу нужны и спорткомплексы, и четырехполосные дороги, но они не должны уничтожать и без того немногочисленные зеленые зоны города", - уверена Марина Шишкина.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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