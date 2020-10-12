Эсеры обеспокоены возможной новой "атакой" застройщиков на зеленые насаждения

Петербургские справедливороссы сделали из переписки с комитетом по инвестициям тревожный вывод: ответы чиновников указывают им на то, что Смольный готовит наступление на зеленые насаждения в Муринском парке, парке Интернационалистов и парке академика Сахарова. По подсчетам СР, под угрозой находятся не менее 319 деревьев, занимающих суммарную площадь более 1 гектара земли.

Судебные победы защитников Муринского парка, одержанные в этом году, не помешали городу продлить с застройщиком "Анна Нова" договор об аренде участка до 2024 года, что и вызвало опасения как у активистов, так и у лидера городских эсеров Марины Шишкиной. "Атака" на парк Интернационалистов, в свою очередь, связана, как следует из ответа замглавы комитета по инвестициям Андрея Сергеева, с необходимостью "уширения Южного шоссе". Правда, чиновники обещают провести общественные слушания, перед тем, как приступать к реализации этого проекта. Наконец, в парке академика Сахарова будут прокладывать дорогу к строящейся спортивной академии имени Анатолия Рахлина, учившего дзюдо действующего президента. О количестве деревьев, которые потенциально могут пострадать в этом парке, пока ничего не известно.

"Беспощадное отношение к зеленым зонам – грандиозная градостроительная ошибка, которая будет иметь очень серьезные последствия в будущем для здоровья петербуржцев. Конечно, Санкт-Петербургу нужны и спорткомплексы, и четырехполосные дороги, но они не должны уничтожать и без того немногочисленные зеленые зоны города", - уверена Марина Шишкина.

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