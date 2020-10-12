Против участвующего в протестах хабаровчанина возбудили дело по "дадинской" статье

Хабаровские правоохранители возбудили уголовное дело по "дадинской" статье 212.1 УК в отношении участника акций в поддержку Сергея Фургала Александра Приходько, уведомил "ОВД-Инфо" адвокат Андрей Битюцкий.

Поводом для уголовного преследования Приходько стало то обстоятельство, что за последние полгода его уже трижды привлекали по административным статьям из-за его протестной активности.

16 сентября хабаровчанина оштрафовали на 5 тысяч рублей за демонстрацию в поддержку активистки Мадины Петренко, выступавшей против ареста Фургала.

22 сентября активисту вновь выписали штраф в размере 10 тысяч рублей по статье об участии в мероприятии, создавшем помехи движению транспорта и инфраструктуре.

Наконец, на прошлой неделе Приходько задержали в третий раз, после чего и была инициирована проверка по "дадинской" статье.

Хабаровчане, напомним, выходят на улицы, чтобы высказаться о своих политических предпочтениях с 11 июля – с момента ареста Фургала. Они требуют возвращения управленца на родину и открытого суда над ним.

В минувшую субботу очередная протестная акция завершилась жестокими задержаниями.