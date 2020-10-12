18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:16

Смольный выкупит здания для больницы Святого Луки

фото ЗакС политика Смольный выкупит здания для больницы Святого Луки

Смольный намерен потратить 104,8 млн рублей на покупку зданий, принадлежащих АО "ЛОМО" на Чугунной улице: объекты нежилого имущества в дальнейшем будет использовать больница Святителя Луки.

"[Здания] приобретаются в целях создания современного круглосуточного отделения для оказания медицинской помощи в амбулаторной форме, которые при необходимости можно перепрофилировать для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией на 165 коек", - пояснили в пресс-службе администрации города.

Добавим также, до конца текущего года в Петербурге должно быть завершено строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн, который сможет принимать, в том числе, COVID-больных.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:22 Миронов призвал и дальше давать льготные кредиты бизнесу на выплату зарплат

15:01 Хирурга из Новгородской области оштрафовали из-за сотрудничества с "Альянсом врачей"

14:40 Билетные кассы на вокзалах не будут обслуживать петербуржцев без масок

14:06 В Петербурге от COVID-19 скончался учредитель парка "Рускеала" Артемьев

10:42 Второй день подряд в РФ выявляют свыше 13 тысяч случаев COVID-19: в Петербурге - 538 заболевших

10:21 Роспотребнадзор прогнозирует выход на плато по коронавирусу на конец октября

11 октября, 12:10 В России впервые выявили более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

11 октября, 10:19 Заммэра Москвы Ликсутов заразился коронавирусом

10 октября, 11:17 В России обновился рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки: еще 12846 инфицированных

10 октября, 10:21 Действие санитарно-эпидемиологических ограничений в Петербурге продлили до 29 ноября


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:30 Суд разрешил достроить бизнес-центр на территории бывшего Варшавского вокзала

16:24 Задержанные в Минске активисты "Открытки" пожаловались на пытки белорусских силовиков в СК РФ

15:52 Два депутата Госдумы досрочно сдают мандаты

15:22 Миронов призвал и дальше давать льготные кредиты бизнесу на выплату зарплат

15:01 Хирурга из Новгородской области оштрафовали из-за сотрудничества с "Альянсом врачей"

14:46 Страны ЕС договорились о введении санкций против Лукашенко

14:40 Билетные кассы на вокзалах не будут обслуживать петербуржцев без масок

14:06 В Петербурге от COVID-19 скончался учредитель парка "Рускеала" Артемьев

14:03 Убийца активистки Елены Григорьевой получил более восьми лет колонии

13:38 Ещё одна участница хабаровских протестов стала фигуранткой дела по "дадинской" статье

13:20 Историк Соколов признал вину в убийстве Анастасии Ещенко

12:58 В Кремле одобрили переговоры Лукашенко с политзаключенными в СИЗО

12:51 Бизнес-джет героини расследования ФБК, телеведущей ВГТРК Аскер-заде выставили на продажу

12:17 Из-за резких высказываний ЕдРо понизит в статусе беспартийного депутата ГД из своей фракции

12:16 Смольный выкупит здания для больницы Святого Луки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru