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13:38

Ещё одна участница хабаровских протестов стала фигуранткой дела по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Ещё одна участница хабаровских протестов стала фигуранткой дела по "дадинской" статье

Жительница Хабаровска Анастасия Субботникова стала фигуранткой сразу двух уголовных дел - по "дадинской" статье из-за своей протестной активности (ст. 212.1 УК), а также о применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК), передает "ОВД-Инфо".

На данный момент девушка помещена в изолятор временного содержания. Кроме того, делится "ОВД-Инфо", в ИВС могут также находиться ещё двое демонстрантов, подозреваемых в "насилии" над силовиками.

Ранее сегодня стало известно, что по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил поведения на митингах проходит ещё один хабаровчанин, активно поддерживающий Сергея Фургала, - Александр Приходько. 

И Приходько, и Субботникову задержали на митинге, прошедшем 10 октября.

В минувшую субботу очередная протестная акция завершилась жестокими задержаниями. В автозаки угодили не мене 30 человек.

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