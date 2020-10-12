Убийца активистки Елены Григорьевой получил более восьми лет колонии

Главный обвиняемый в прошлогоднем убийстве политической активистики Елены Григорьевой, Алексей Волнянко, получил от суда приговор в виде 8 лет и 1 месяца, которые он будет отбывать в колонии строгого режима, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Волнянко, работавший кладовщиком в магазине "Эльдорадо", вину признал, в содеянном раскаялся", - гласит сообщение.

Следствие по делу завершилось 3 февраля. 29-летний мужчина в ходе следствия и на судах уверял, что преступление не имеет отношение к политическим взглядам убитой им женщины. Трагедия случилась во дворе на Пулковской улице в ночь на 21 июля 2019 года, когда они вдвоем распивали спиртные напитки. Некоторые знакомые активистки, однако, склонны считать, что гибель Григорьевой не стоит выставлять как случайность, поскольку ей, защитнице сексуальных меньшинств, в последние месяцы жизни приходили различного рода угрозы.

О жизни и смерти Елены Григорьевой читайте в материале ЗАКС.Ру.