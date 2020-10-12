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15:01

Хирурга из Новгородской области оштрафовали из-за сотрудничества с "Альянсом врачей"

фото ЗакС политика Хирурга из Новгородской области оштрафовали из-за сотрудничества с "Альянсом врачей"

Окуловский райсуд Новгородской области оштрафовал на 50 тысяч рублей хирурга Окуловской ЦРБ Юрия Коровина из-за его сотрудничества с "Альянсом врачей", поделился с "МБХ медиа" руководитель местного отделения профсоюза Дмитрий Соколов.

Коровина обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП).

Врач собирается обжаловать решение судебной инстанции. По его словам, на заседание не пустили ни прессу, ни представителей общественности.

Поводом для преследования Коровина стали переданные Соколовым в Окуловскую ЦРБ тонометры, безртутные градусники, бытовая техника, микроволновая печь, электроплита и электрический чайник. "Альянс врачей" подробно рассказал о данном случае "ВКонтакте".

Коровин уверен, что возбужденное в его отношении дело политически мотивировано и обусловлено его участием в профсоюзе.

"Я думаю, что это кто-то в областной прокуратуре увидел фотографию и, поскольку больше не к чему придраться, то решил наказать за нарушение санэпидрежима", - констатировал медик.

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