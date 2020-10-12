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16:24

Задержанные в Минске активисты "Открытки" пожаловались на пытки белорусских силовиков в СК РФ

фото ЗакС политика Задержанные в Минске активисты "Открытки" пожаловались на пытки белорусских силовиков в СК РФ

Российские активисты "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов, задержанные в Минске в начале белорусских протестов, пожаловались в СК РФ на избиения белорусских силовиков в СИЗО "Окрестина", уведомил "МБХ медиа" адвокат Николай Зборошенко.

"В российский СК направлено заявление от них обоих, с приложением медицинских заключений, подтверждающих наши доводы. Если они не будут проводить расследование или будут проводить неэффективно, то дело достаточно быстро уйдет в Европейский суд. Заявители, исходя из положения части 3 статьи 12 УК, в праве подавать заявления о преступлении, совершенном в отношении российского гражданина, даже если оно было совершено на территории другого государства", - пояснил Зборошенко.

Важенков отдельно добавил, что подал от себя лично ещё одно заявление в СК Минска.

"Когда я был на Окрестина, когда рассматривался вопрос о возбуждении о привлечении меня в качестве подозреваемого, следователь фотографировал все мои побои, фиксировал под протокол факт избиения, пыток и так далее. Я надеялся, что это будет иметь какое-то последствие, но прошло два месяца - никакой реакции нет", - сетует активист.

Напомним, Важенков и Рогов поехали в союзное государство в начале августа для того, чтобы участвовать в наблюдении за выборами президента страны. Однако связь с ними оборвалась, а позднее в один из дней по телефону Важенкова ответил неизвестный мужчина, который представился "другом" и сообщил, что у активистов все "не очень хорошо".

После этого агентство БелТА опубликовало видео, на котором среди задержанных в Минске людей с кровоподтеками и ссадинами были опознаны Рогов и Важенков. Их обвинили в организации массовых беспорядков. 

Через несколько дней членов "Открытой России" все же отпустили, после чего они сразу же вернулись домой.

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