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16:30

Суд разрешил достроить бизнес-центр на территории бывшего Варшавского вокзала

фото ЗакС политика Суд разрешил достроить бизнес-центр на территории бывшего Варшавского вокзала

Работы по возведению бизнес-центра на Парфеновской улице, который возник на месте снесенного пакгауза  Варшавского вокзала, Городской суд разрешил довести до конца, о чем сообщает строительное издание "Канонер". Объектом владеет ООО "Развитие", тесно связанное с компанией "Адамант". 

Суть юридического конфликта в том, что градозащитники из ВООПИиК оспаривали стройку, поскольку снесенный в 2013 году одноэтажный пакгауз был признан памятником регионального значения. Инициатору сноса, ООО "Комфорт", тогда удалось добиться лишения сооружения этого статуса, однако градозащитники настаивают на том, что как минимум выявленным памятником утраченное здание остается. Кроме того, в проекте планировки территории оно тоже указано как памятник, а значит, считают истцы, бизнес-центра на этом месте быть не должно. Градозащитник Александр Кононов заявил о намерении оспаривать решение Горсуда.

Варшавский вокзал, построенный в середине XIX века, прекратил свое существование в 2001 году.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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