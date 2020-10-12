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16:55

Председатель правительства Вологодской области заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Председатель правительства Вологодской области заразился коронавирусом

Председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов подхватил COVID-19, уведомил глава региона Олег Кувшинников в ходе заседания.

"Тест на COVID-19 члены правительства области сдают еженедельно. Последнее исследование выявило положительный результат у первого заместителя главы региона", - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Болезнь протекает у Кольцова в бессимптомной форме, лечится он амбулаторно, а во всех встречах и мероприятиях намерен участвовать дистанционно, добавил Кувшинников.

На сегодняшний день коронавирус был выявлен у нескольких региональных чиновников - спикера Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко, главы Череповца, председателя Череповецкой гордумы Маргариты Гусевой и её заместителя в горпарламенте Череповца Романа Маслова. 

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