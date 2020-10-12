Белорусская милиция готова стрелять по протестующим боевыми снарядами

В официальном Telegram-канале белорусского МВД появилось сообщение от пресс-службы, гласящее, что милиция не уйдет с улиц, продолжит мешать гражданам выражать протест и при случае не остановится перед использованием огнестрельного оружия.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил замглавы МВД Геннадий Казакевич.

Высокопоставленный силовик утверждает, что накануне вечером на улицах столицы наблюдались "баррикады и горящие покрышки" и что такое поведение демонстрантов совершенно недопустимо. По его словам, против правоохранителей выступают уже не гражданские протестующие, а "боевики".

Напомним, что политический кризис в Белоруссии начался в августе, после объявления Александра Лукашенко президентом в шестой раз подряд. Манифестанты не верят в честность его победы на выборах, а также продолжают возмущаться репрессиями в отношении противников режима Лукашенко. Россия - одна из немногих стран, открыто признающих легитимность нынешней белорусской власти.