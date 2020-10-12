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17:58

Застройщик полигона в Шиесе пообещал рекультивировать землю и высадить новые деревья

фото ЗакС политика Застройщик полигона в Шиесе пообещал рекультивировать землю и высадить новые деревья

Компания "Технопарк" гарантировала, что до конца текущего года на месте неудавшегося проекта в Шиесе, где должен был появиться мусорный полигон, будет проведена рекультивация участка и высажены новые деревья.

"ООО „Технопарк" сообщает о завершении проекта ЭкоТехноПарк „Шиес". Компанией принято решение об отказе от дальнейших работ по реализации проекта, включая инженерно-изыскательские и проектные работы. ООО „Технопарк" обращается к активистам и жителям Ленского района с просьбой не препятствовать проведению работ по рекультивации земельного участка, в том числе обеспечить пропуск необходимой строительной техники и сотрудников подрядных организаций", - указывается в послании компании.

Рабочие, техника и сотрудники ЧОП уедут с площадки до наступления нового года, а восстановительные работы завершат уже в 2021-м. На месте несостоявшейся свалки высадят 33 тысячи саженцев.

В июне правительство Архангельской области досрочно расторгло контракт с ООО "Технопарк".

Напомним, экоактивисты со всей страны поддерживали поморский протест против строительства свалки. Возле станции они разбили целый палаточный лагерь, в котором просидели более года перед тем, как в январе 2020-го стало известно, что проекту не суждено быть реализованным. Весной полетели головы глав Архангельской области и Республики Коми, у которых из-за скандального полигона был открытый конфликт с активистами.

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