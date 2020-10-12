Европейские послы обсудили дело историка Дмитриева в здании МИД

В столичном здании Министерства иностранных дел состоялась встреча российской стороны с послами нескольких европейских государств, посвященная громкому делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, которое они считают политическим. Как сообщает РИА "Новости", беседа заняла ровно час, после чего участники отказались от комментариев для журналистов. В числе приглашенных официальным представителем МИД Марией Захаровой фигурировали, в частности, послы Германии и Франции.

В конце сентября 3,5-летний приговор 64-летнему Дмитриеву по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью республиканский суд Карелии заменил на 13-летнее наказание в колонии строгого режима. В СИЗО он с небольшим перерывом находился с конца 2016 года. Первоначально историка преследовали за распространение порнографических снимков дочери, но в 2018 году после заказанной судом экспертизы был полностью оправдан. Вскоре ему предъявили новое обвинение, по которому ему в результате и вынесли приговор. Дмитриев известен как исследователь сталинских репрессий 1930-х годов. В его защиту регулярно высказываются представители интеллигенции, уверенные в том, что дело полностью сфабриковано и что таким образом с пожилым мужчиной сводит счеты некая влиятельная сила.

Подробнее о деле главы карельского "Мемориала" читайте на ЗАКС.Ру.