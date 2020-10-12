На территории Андреевского рынка появится ресторанный квартал

Торговый комплекс "Андреевский двор" на Васильевском острове, согласно планам его владельца, преобразится, и первый этаж станут занимать заведения общепита, которые создадут целый ресторанный квартал. Об этом написал "Коммерсант" со ссылкой на организацию "Агора Гастроурбанистика", разрабатывающую соответствующий проект. По плану, ресторанный дворик должен будет открыться уже ближайшим летом.

Как считают авторы идеи, район остро нуждается в ресторанах "на каждый день" со средним заказом на 1-2 тысячи рублей.

На территории находится также старинный Андреевский рынок. Его отделяет от "Андреевского двора" Волжский переулок. Концепция предпринимателей, которую они уже начали обсуждать с чиновниками из районной администрации, предусматривает превращение переулка и всего рынка в единую пешеходную улицу.