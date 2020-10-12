Мариинская больница стала оказывать амбулаторную онкологическую помощь

В амбулаторно-консультативном отделении Мариинской больницы открылся центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в котором петербуржцы могут записаться на консультацию врачей, специализирующихся на раковых заболеваниях всего организма, сообщает сайт городского правительства. В центре имеется современная техника для диагностирования злокачественных опухолей и проведения несложных операций.

"ЦАОПы нужны для того, чтобы врач первичного звена при малейшем подозрении на злокачественное новообразование мог направить в них пациентов для прохождения полного комплексного обследования", - считает профильный вице-губернатор Олег Эргашев.

Чиновник добавил, что на сегодня главное для петербургской медицины - предотвращение отрицательной эпидемиологической динамики и при этом соблюдение темпов, которые изначально отводились на реализацию национальных и региональных проектов.

До конца уходящего года в городе должно открыться еще четыре аналогичных ЦАОП. За весь 2019 год таких центров появилось восемь.

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