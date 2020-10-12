Титов предрекает гибель 70% частных предприятий в случае введения нового карантина

Уполномоченный по правам российских предпринимателей, Борис Титов, рассмотрел сценарий дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации и взаимосвязи ее с дальнейшей жизнеспособностью бизнеса. По его сведениям и его оценке, если власть снова вернется к строгим ограничениям и начнет закрывать предприятия, то больше половины отечественных фирм попросту разорятся или закроются.

"Сложно пока сказать, будут ли новые ограничительные меры, но по нашим расчетам, по нашим соцопросам, около 70% бизнеса заявили, что не переживут вторую волну. Сейчас делаем все возможное, чтобы уговорить государство не закрываться", - цитирует Титова "Интерфакс".

В целом же, как представляется омбудсмену, на этот раз чиновники и бизнес смотрят на проблему с более-менее схожих позиций.

"Возможно, необходимо только изолировать какие-то определенные группы, а жизнь должна продолжаться. У власти тоже понимание это есть, что этот вирус экономический хуже, чем биологический", - рассказал он.

По данным Титова, в основной своей массе предприниматели довольны теми мерами поддержки, которые весной и летом, на пике пандемии власть оказывала нуждающимся организациям.