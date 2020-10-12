Нижегородец расстрелял толпу людей на остановке общественного транспорта

В городе Бор Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу на автобусной остановке, передает ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Молодой человек стрелял из двух охотничьих ружей, убив четверых человек и еще двоих - ранив. В число жертв попали бабушка подозреваемого, с которой у него предположительно завязался конфликт незадолго до стрельбы и которая умерла в больнице, а также сосед, который погиб на месте.

С места преступления стрелявшему удалось скрыться - предположительно, на иномарке. Его разыскивают силами ОМОН и СОБР. Власти призывают жителей к осторожности, поскольку, по предварительным данным, вооруженный юноша находится в невменяемом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более человек".