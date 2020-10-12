Пациенты диализа на обочине борьбы с коронавирусом

В Петергофе с 19 октября Николаевская больница закрывает отделение диализа из-за перепрофилирования медучреждения под прием больных коронавирусом. Пациентов отправляют в больницы, до которых некоторым добираться придется не один час. Тратить на это надо будет около 4-5 тысяч в месяц тем, кому полагается социальное такси. Остальным придется самостоятельно придумывать, как попасть на жизненно важную процедуру. Когда отделение вновь откроют и откроют ли, точно не знает никто.

На все четыре стороны

Николаевская больница в Петергофе 8 октября сообщила о своем перепрофилировании в инфекционную - с 19 октября принимать будут только больных коронавирусом. Из-за этого закрывается отделение гемодиализа, а всех его пациентов переводят на процедуры в другие медучреждения, уточнили в больнице.

Гемодиализ необходим для людей с почечной недостаточностью. Процедура заключается в очистке крови от токсичных продуктов обмена веществ. Гемодиализ необходим людям регулярно для поддержания жизни, основная часть пациентов проходит процедуру три раза в неделю.

Перепрофилировать Николаевскую больницу хотели еще весной 2020 года, но тогда процесс удалось приостановить. Однако, от идеи начать в медучреждении прием только коронавирусных больных власти Петербурга не отказались. В июле администрация губернатора сообщила, что в Николаевской больнице полным ходом идет подготовка ко второй волне - там создают около 300 койко-мест для больных COVID-19. На это планировали потратить 106,7 млн рублей. По информации СМИ, лабораторию и отделения гемодиализа планировали не трогать.

В знак протеста против закрытия отделения гемодиализа один из пациентов Дмитрий вышел к администрации Петродворцового района с пикетом 8 октября. Надписи на его плакатах гласили "Закрытие гемодиализа в Петергофе обрекает нас на смерть" и "Дайте нам жить". Однако, сейчас, по словам собеседников ЗАКС.Ру, вопрос о перепрофилировании и закрытии отделения уже решенный - всех распределили по другим больницам.

Всего в отделении гемодиализа в Николаевской больнице лечение проходят около 70 человек, сообщила ЗАКС.Ру одна из пациенток Маргарита Тимофеева. По информации Тимофеевой и депутата Законодательного собрания от "Единой России" Михаила Барышникова, пациенты будут ездить в больницы Приморского и Центрального районов, в Гатчину, Кингисепп, Сестрорецк, Колпино и другие учреждения. На момент публикации материала представители Николаевской больницы не ответили ЗАКС.Ру на ряд вопросов, в том числе - куда перераспределяют пациентов диализа.

Депутат Барышников, избранный в городской парламент по округу, в который входит Петергоф, сообщил ЗАКС.Ру, что общался с сотрудниками медучреждения. По информации парламентария, в отделении гемодиализа решено сделать "зеленую зону" для отдыха врачей. Другого места для этого нет, уточнил депутат. Он считает, что своя коронавирусная больница Петергофу необходима.

- Если больные, не дай бог, заболеют, попадут, то тут современная аппаратура, все подготовлено - это было бы неплохо. Я звоню, люди, попадают по COVID-у в разные больницы: и в №15, и в какие-то еще… Вы знаете, что они там просто-напросто в коридорах лежат? Тоже жутко. Поэтому, лучше, если город пошел на такие меры, определяет новые места с новым оборудованием - это, конечно, я думаю, правильно, - сказал Барышников.

Пациентка отделения гемодиализа в Николаевской больнице Анна Степанова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что диализное отделение находится в отдельном здании, которое соединено с основным длинным коридором. Вход для прохождения процедуры тоже отдельный, а занимает гемодиализ только первый этаж, добавила пациентка.

- Мы входим и выходим вообще не заходя в больницу. У них есть помещение, которое раньше было кухней, а кухня у нас не работает уже больше пяти лет. Можно было его под раздевалку сделать. Также коридор могли под это сделать, там тоже хватает входов и выходов, - заявила Степанова.

О других возможностях упомянула и Тимофеева. Она считает, что у руководства больницы и властей города было достаточно времени, чтобы найти вариант получше:

- Еще в мае говорили, что может быть вторая волна коронавируса, за это время не могли что ли других мест найти? Я уж молчу, что можно COVID-19 куда-то в другое место распределить: куча санаториев пустые, а больницы оставить другим людям.

Платите за жизнь

В Николаевской больнице пояснили - пациентам предоставят социальное такси для поездки в другие медучреждения, сообщил ЗАКС.Ру Барышников. Согласно Социальному кодексу Петербурга, транспорт при необходимости оплачивают инвалидам I группы. Им компенсируют 70-90% от стоимости поездки в зависимости от того, в какое медучреждение надо поехать: из основного списка (90%) или дополнительного (70%). Остальную часть суммы человек должен оплатить сам.

- Комментарии я получал, насколько это будет затратно людям. Им будет предоставляться транспорт и оплачиваться социальное такси для инвалидов I группы - они будут оплачивать 10% от стоимости социального такси. Кажется, хорошо, но тем, кому в Приморский район придется ехать, все равно получается накладно: от 200 до 400 рублей поездка, - рассказал депутат Барышников.

По подсчетам пациентки отделения гемодиализа Тимофеевой, поездка только в одну сторону в больницу в Приморский район для нее может стоить 1890 рублей. В месяц на это будет уходить около 4-5 тысяч рублей, рассказала ЗАКС.Ру другая пациентка Николаевской больницы Степанова. Она уточнила, что является инвалидом I группы и пенсия ее составляет 13 тысяч в месяц.

Тимофеева, по ее словам, имеет II группу инвалидности. Ее поездки на другой конец города по закону никто оплачивать не должен. Пациентка заявила, что не полагается транспорт еще около одной трети людей, проходящих лечение в Николаевской больнице.

- У меня социального такси нет. Как ездить буду я, я до сих пор еще не знаю. До диализа я доехать-то доеду, к примеру, но обратно я не доеду. Я знаю, как я себя чувствую после гемодиализа, там стоять-то невозможно. Мне здесь минут 15 ехать на транспорте от Николаевской больницы до моего дома, и то еду из последних сил, уже даже мышцы болеть начинают, все силы тратишь, чтобы дойти до дома, - рассказала Тимофеева.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов еще весной 2020 года в очередной раз поднял вопрос о том, что всем пациентам гемодиализа необходимо предоставить социальное такси. По информации омбудсмена, затраты на транспорт возмещают только трети пациентов с почечной недостаточностью. Вице-губернатор Олег Эргашев, отвечающий за социальную политику и здравоохранение предложение о расширении действия социального такси воспринял положительно: в результате были разработаны необходимые поправки в Социальный кодекс, сообщается на сайте уполномоченного. Согласно предложенным изменениям, всем страдающим почечной недостаточностью инвалидам будут компенсировать затраты на социальное такси: 80% - при поездке в медучреждение из основного списка, 50% - при поездке в учреждение из дополнительного списка. Документ направлен на антикоррупционную экспертизу 2 июля и до сих пор находится там.

Шишлов 12 октября также обратил внимание на то, что инициатива все еще не реализована. По его мнению, если нет возможности отказаться от перепрофилирования больницы, то всем пациентам гемодиализа необходимо организовать бесплатную транспортировку. В аппарате омбудсмена ЗАКС.Ру сообщили, что получили коллективное обращение от пациентов отделения гемодиализа Николаевской больницы с просьбой о содействии. На основании этого заявления Шишлов намерен вновь обратиться к вице-губернатору Эргашеву со своим предложением о бесплатном транспорте для инвалидов с почечной недостаточностью, добавили в аппарате.

Пресс-служба вице-губернатора на вопросы ЗАКС.Ру о сложившейся ситуации оперативно не ответила.

Вернуть как было

Пациентки отделения гемодиализа Николаевской больницы Тимофеева и Степанова также отметили, что после процедуры почти у всех ухудшается самочувствие - поднимается давление. Для улучшения состояния надо принять горизонтальное положение, уточнила Степанова.

- Давление падает практически у всех, в редких случаях оно не падает. Поэтому с низким давлением, 90 на 60, к примеру, с диализа просто выползаешь, по-другому не назвать это. И потом еще ехать полтора часа даже на развозке, я просто не представляю. Желательно принять горизонтальное положение, чтобы кровь поступала в голову, пока сузятся сосуды. В развозке, понятно, ты сидишь, вся кровь внизу, для головы, бывает, не хватает - это можно спокойно потерять сознание, все, что угодно может быть, - рассказала пациентка больницы.

Поэтому, по ее словам, все проходившие диализ в Петергофе надеются на открытие отделения снова. Пока никто никаких гарантий на это не дает, заявила Степанова. По словам же Тимофеевой, отделение обещали снова открыть в марте после улучшения ситуации с коронавирусом.

Она рассказала, что пациенты гемодиализа в Николаевской больницы подписались под коллективным обращением с просьбой вернуть возможность прохождения жизненно важной процедуры в Петергоф. По ее словам, автографы поставили более 60 человек. Они намерены направить обращение во все возможные инстанции, уточнила Тимофеева:

- Теперь надо делать все, чтобы нам его (отделение - прим. ЗАКС.Ру) вернули. А как - я пока даже, если честно, не знаю. Вот только что: писать, писать, писать…

Депутат Барышников также выступает за возвращение отделения гемодиализа в Николаевскую больницу. Пока точно о возобновлении работы подразделения неизвестно, уточнил парламентарий.

- Самое главное, мы хотели бы быть уверены, и люди просят, чтобы отделение гемодиализа вернули сюда. Это важно действительно, - заявил парламентарий.

Комитет по здравоохранению оперативно не ответил на вопрос ЗАКС.Ру о том, планируется ли возвращение диализа в Николаевскую больницу.

София Саттарова

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