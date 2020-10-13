Глава Орловской области и члены его семьи заразились COVID-19

Руководитель Орловской области Андрей Клычков оповестил подписчиков в своём Instagram о том, что он сам, а также члены его семьи, подхватили коронавирусную инфекцию.

"К сожалению, вирус не обошел и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен. Тем не менее, я не прекращаю работать. Исполнять свои обязанности пока буду дистанционно", - отчитался управленец.

Результаты теста Клычков получил 11 октября. Теперь ему предстоит провести на обязательно самоизоляции не менее двух недель.