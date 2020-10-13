"Ковид бьёт рекорды": Петербуржцы просят Беглова отправить школьников на досрочные каникулы

Обитатели Северной столицы - преимущественно, женщины - воззвали к петербургскому градоначальнику Александру Беглову с просьбой отправить детей на досрочные школьные каникулы. Соответствующие комментарии в изобилии присутствуют на странице губернатора "ВКонтакте".

"Отпустите, пожалуйста, детей на школьные каникулы. Ковид бьёт рекорды", - просит одна из пользовательниц соцсети.

Несмотря на то, что женщине вторят многие другие горожане, нашлись и такие, кто оказался против.

"Дети от прошлогодней дистанционки ещё не отошли. Учителя вместо нового материала вынуждены возвращаться к весенним темам, а вы ещё учебную программу порезать хотите! Я уже молчу о родителях, которым никто такой вынужденный отпуск не отплатит", - жалуется одна из дам.

Днём ранее, напомним, стало известно, что из-за быстрого распространения COVID-19 в городе на Неве на дистанционное обучение перевели уже 69 классов в 33 школах.

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