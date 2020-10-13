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11:24

Глава Хакасии снова выиграл суд против Леонтьева, назвавшего его "дебилом"

фото ЗакС политика Глава Хакасии снова выиграл суд против Леонтьева, назвавшего его "дебилом"

Горсуд Абакана вновь удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, который в 2018 году назвал главу республики "дебилом", пишет "Коммерсантъ".

В 2019 году суд уже удовлетворял иск Коновалова. Затем решение подтверждал Верховный суд Хакасии после того, как Леонтьев обжаловал вердикт. Затем Леонтьев подал жалобу в Восьмой кассационный суд, и в феврале 2020 года кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение.

Коновалов подал иск к Леонтьеву после того, как представитель "Роснефти" назвал его дебилом в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Леонтьев тогда рассуждал о результатах региональных выборов осенью 2018 года и таким образом выразил свое недовольство итогами "протестного голосования" в республике, где представитель от "Единой России" проиграл выборы, а Коновалов от КПРФ – выиграл.

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