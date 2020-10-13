Глава Хакасии снова выиграл суд против Леонтьева, назвавшего его "дебилом"

Горсуд Абакана вновь удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, который в 2018 году назвал главу республики "дебилом", пишет "Коммерсантъ".

В 2019 году суд уже удовлетворял иск Коновалова. Затем решение подтверждал Верховный суд Хакасии после того, как Леонтьев обжаловал вердикт. Затем Леонтьев подал жалобу в Восьмой кассационный суд, и в феврале 2020 года кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение.

Коновалов подал иск к Леонтьеву после того, как представитель "Роснефти" назвал его дебилом в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Леонтьев тогда рассуждал о результатах региональных выборов осенью 2018 года и таким образом выразил свое недовольство итогами "протестного голосования" в республике, где представитель от "Единой России" проиграл выборы, а Коновалов от КПРФ – выиграл.