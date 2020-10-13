Суд прекратил дело Славиной о фейковых новостях в связи с ее смертью

Нижегородский облсуд прекратил дело в отношении главного редактора Koza.Press Ирины Славиной о фейковых новостях, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение недостоверной информации в СМИ) на Славину завели в июне. Поводом стала новость от 24 марта о первом заболевшем коронавирусом в городе Кстово. Факт заражений жителей города инфекцией власти подтвердили официально, но суд это во внимание не принял и 3 августа оштрафовал Славину на 65 тысяч рублей.

Теперь дело прекращено в связи со смертью Славиной. Представлявший интересы журналистки адвокат Евгений Губин возражал против этого и настаивал на том, что в действиях Славиной отсутствовал состав правонарушения. Представители МВД и прокуратуры на заседании не присутствовали, суд отказал в ходатайстве об их вызове.

Славина покончила с собой 2 октября перед зданием управления МВД по Нижегородской области: за день до этого к ней пришли с обыском по делу о работе с нежелательной организацией. Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал возбудить дело о доведении до самоубийства.

фото: Ирина Славина / Facebook