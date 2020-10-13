18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:54

Суд прекратил дело Славиной о фейковых новостях в связи с ее смертью

фото ЗакС политика Суд прекратил дело Славиной о фейковых новостях в связи с ее смертью

Нижегородский облсуд прекратил дело в отношении главного редактора Koza.Press Ирины Славиной о фейковых новостях, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение недостоверной информации в СМИ) на Славину завели в июне. Поводом стала новость от 24 марта о первом заболевшем коронавирусом в городе Кстово. Факт заражений жителей города инфекцией власти подтвердили официально, но суд это во внимание не принял и 3 августа оштрафовал Славину на 65 тысяч рублей.

Теперь дело прекращено в связи со смертью Славиной. Представлявший интересы журналистки адвокат Евгений Губин возражал против этого и настаивал на том, что в действиях Славиной отсутствовал состав правонарушения. Представители МВД и прокуратуры на заседании не присутствовали, суд отказал в ходатайстве об их вызове.

Славина покончила с собой 2 октября перед зданием управления МВД по Нижегородской области: за день до этого к ней пришли с обыском по делу о работе с нежелательной организацией. Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал возбудить дело о доведении до самоубийства.

фото: Ирина Славина / Facebook

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:57 Несмотря на позицию губернатора, в Нижнем Новгороде вновь разобрали мемориал в память о Славиной

8 октября, 15:11 Амосов обратился в СК из-за обыска у Славиной, предшествовавшего ее суициду

7 октября, 12:38 Вишневский напомнил о смерти Политковской и Славиной с трибуны ЗакСа

6 октября, 16:29 В Нижнем Новгороде простились с Ириной Славиной

6 октября, 15:58 Профсоюз журналистов требует возбудить дело о доведении Славиной до самоубийства

6 октября, 12:29 Правозащитники требуют прекратить использовать обыски как инструмент давления

5 октября, 20:28 Павловский увидел в самоубийстве Славиной вызов всеобщему "оскотинению"

5 октября, 19:01 Глава Нижегородской области попросил не убирать цветы с мемориала Славиной

5 октября, 18:05 Церемония прощания с Ириной Славиной пройдет 6 октября в нижегородском Доме учёных


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:40 Матвиенко предлагает установить единый соцстандарт жизни россиян

17:35 Вишневский внес свою версию законопроекта о "наливайках"

17:25 В октябре Петербург стал "зеленее" на 2,5 тысячи деревьев

16:55 Замглавы омской больницы, где лечили Навльного, уволился "по личным мотивам"

16:45 Милонов о предвыборном соперничестве с геем: Это будет славная битва

16:30 На дистанционное обучение в Петербурге переведен уже 81 класс

16:14 Артисты Петербурга создали Профсоюз работников уличной культуры

16:03 Открытый гей намерен стать соперником Милонова на выборах

15:57 Глава Госпиталя для ветеранов войн Кабанов заразился коронавирусом

15:50 Полиция задержала участников перфоманса в поддержку ЛГБТ-активиста Меркулова в Петербурге

15:37 Госдума одобрила законопроект о миллионных штрафах за отказ удалять запрещенную информацию в интернете

15:05 ЕСПЧ присудил более 30 тысяч евро москвичам, которых ударили силовики на акции на Болотной площади

14:51 Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, пригрозив общенациональной забастовкой

14:32 Бывшему и.о. министра образования Архангельской области предъявили обвинение

14:20 COVID-19 унёс жизнь главы Торгово-промышленной палаты Череповца

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru