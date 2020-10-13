Беглов, Макаров, Четырбок: Составлен рейтинг самых медийных политиков Петербурга

Официальный "рупор" Смольного, газета "Петербургский дневник" в коллаборации с компанией "Медиалогия" представили рейтинг самых упоминаемых в СМИ городских политиков. В топ-10 попали как чиновники из администрации, так и представляющие Северную столицу в Госдуме депутаты.

Ожидаемо на первой строчке со внушительным отрывом оказался градоначальник Александр Беглов, который за последний месяц упоминался в прессе 16 855 раз. Следом идёт спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, которого в СМИ вспоминали 1762 раза.

Резонансный законопроект о "наливайках" и мини-барах принесли парламентарию Денису Четырбоку "бронзу" (1018 упоминаний).

Кроме обозначенных персон в рейтинг попали также федеральные депутаты Виталий Милонов и Сергей Боярский, вице-губернаторы Олег Эргашев, Евгений Елин, Максим Соколов.

В числе прочих в перечне присутствуют также глава комитета по туризму Сергей Корнеев и председатель комитета по культуре Константин Сухненко.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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Посмотреть общий рейтинг персон.