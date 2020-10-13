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13:06

"Действовали с соответствии с законом": Дегтярёв оправдал силовой разгон последнего митинга в Хабаровске

фото ЗакС политика "Действовали с соответствии с законом": Дегтярёв оправдал силовой разгон последнего митинга в Хабаровске

Представители правоохранительных органов, которые грубо разогнали протестный митинг в Хабаровске 10 октября, работали в соответствии с действующим законодательством, считает временный краевой глава Михаил Дегтярёв.

"Я со своей стороны могу сказать однозначно, что каждый имеет право на выражение своего мнения, в том числе политического, но в рамках закона. Наши правоохранители, во-первых, все местные. Они действуют профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное — в соответствии с законом. Больше добавить нечего", - цитирует "жириновца" AmurMedia.

Дегтярёв узрел в стане протестующих "провокаторов", которые якобы и провоцируют силовиков, поэтому "ничего другого правоохранителям не остается делать, кроме того, как пресечь это".

В минувшую субботу очередная протестная акция завершилась жестокими задержаниями. В автозаки угодили не мене 30 человек, некоторым понадобилась медицинская помощь.

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