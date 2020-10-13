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13:51

Суд отложил рассмотренние дела об отмене итогов выборов в МО "Московская застава"

фото ЗакС политика Суд отложил рассмотренние дела об отмене итогов выборов в МО "Московская застава"

Санкт-Петербургский городской суд 13 октября начал рассмотрение апелляции по решению Московского районного суда об отмене итогов выборов на избирательном участке №1280 муниципального округа "Московская застава", передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. По решению районного суда мандаты муниципальных депутатов получили самовыдвиженец Александр Будберг и две представительницы "Яблока" Анна Кузнецова и Екатерина Жаркова, а выйти из совет должны Мария Агафонова (самовыдвижение), Екатерина Кочергина (ЛДПР) и Наталья Федорова ("Единая Россия"). 

Апелляцию на решение районного суда подала участковая избирательная комиссия №1280. Ее представитель на заседание не пришёл, так же как и адвокат от избиркома муниципалитета. Судья сообщила, что от последнего поступило ходатайство об отложении заседания. Причина - болезнь, уточнила судья. Экс-кандидаты и их адвокаты выступили против отложения заседания. Как отметил представитель Будберга, у избиркома было достаточно времени, чтобы выбрать себе другого юриста. Прокурор же посчитала, что причина болезни серьезная и заседание можно отложить. С ней согласилась коллегия судей - рассмотрение дела продолжится 5 ноября. 

Напомним, во время подсчета голосов после муниципальных выборов 8 сентября 2019 года на УИК №1280 перевес был в пользу кандидатов от оппозиции, но подсчет комиссия не закончила – их засняли выходящими с бумагами из здания, в котором располагался участок. На суде ответчики и их свидетели заявляли, что якобы только перешли в другое помещение в здании из-за сломавшегося принтера. Кузнецова же с Будбергом настаивали на том, что комиссия покинула здание и не возвращалась в него. 

София Саттарова

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

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