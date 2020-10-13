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13:55

Сотрудницу администрации МО № 54 оштрафовали за махинации с билетами на оперу

фото ЗакС политика Сотрудницу администрации МО № 54 оштрафовали за махинации с билетами на оперу

Невский суд Петербурга оштрафовал ведущего специалиста организационного отдела местной администрации МО № 54 Елену Кошелеву на 10 тысяч рублей по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело расследовалось по ч. 1 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, чиновница незаконно передала 7 билетов на оперу "Средство Макропулоса" в Мариинском театре своим коллегам по администрации, а в ведомость внесла ложные сведения о получении билетов жителями округа. Таким образом, решило следствие, Кошелева хотела "создать видимость успешного выполнения своих должностных обязанностей и приукрасить действительное положение дел в местной администрации". Стоимость этих семи билетов оценивается в 12,6 тысяч рублей.

Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении Кошелевой с назначением судебного штрафа. Сама фигурантка дела полностью признала вину, раскаявшись.

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