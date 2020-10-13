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14:20

COVID-19 унёс жизнь главы Торгово-промышленной палаты Череповца

фото ЗакС политика COVID-19 унёс жизнь главы Торгово-промышленной палаты Череповца

Коронавирусная инфекция унесла жизнь президента Торгово-промышленной палаты Череповца Владимира Штейнгарта, известили в администрации муниципалитета Вологодской области.

Ранее 77-летний предпринимателя госпитализировали с COVID-19 в моногоспиталь Череповца; более недели он был подключен к аппарату ИВЛ, однако болезнь так и не победил.

Владимир Штейнгарт стал главой Торгово-промышленной палаты Череповца в 2004 году. Он основал в городе школу бокса и дворец бокса "Олимп". Будучи тренером по боксу Штейнгарт подготовил 21 мастера спорта.

Добавим также, на сегодняшний день коронавирус был выявлен у нескольких региональных чиновников - спикера Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко, главы Череповца, председателя Череповецкой гордумы Маргариты Гусевой и её заместителя в горпарламенте Череповца Романа Маслова. 

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