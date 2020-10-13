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14:32

Бывшему и.о. министра образования Архангельской области предъявили обвинение

фото ЗакС политика Бывшему и.о. министра образования Архангельской области предъявили обвинение

Бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявлено обвинение по делу о развращении школьниц, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц). По версии следствия, экс-чиновник вел переписку с девочками 12-ти и 14-ти лет, "оказывая на них развращающее влияние", а одной из них скинул ссылку на видео с действиями "сексуального характера. В ходе допроса Гнедышев признал вину.

Гнедышева поместили под домашний арест. Его задержали 9 октября, незадолго до этого экс-чиновник написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

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