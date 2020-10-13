Бывшему и.о. министра образования Архангельской области предъявили обвинение

Бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявлено обвинение по делу о развращении школьниц, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц). По версии следствия, экс-чиновник вел переписку с девочками 12-ти и 14-ти лет, "оказывая на них развращающее влияние", а одной из них скинул ссылку на видео с действиями "сексуального характера. В ходе допроса Гнедышев признал вину.

Гнедышева поместили под домашний арест. Его задержали 9 октября, незадолго до этого экс-чиновник написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.