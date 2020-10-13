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15:05

ЕСПЧ присудил более 30 тысяч евро москвичам, которых ударили силовики на акции на Болотной площади

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил более 30 тысяч евро москвичам, которых ударили силовики на акции на Болотной площади

Европейский суд по правам человека присудил компенсации на общую сумму около 33 тысяч евро пенсионерке Туране Варжабетьян и Виктору Захарову, передает "Новая газета".

И Варжабетьян, и Захарова силовики ударили дубинками на митинге 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. У Важабетьян диагностировали сотрясение мозга, по обоим случаям уголовные дела возбуждены не были.

ЕСПЧ признал, что в отношении заявителей нарушены ст. 3 (запрет на пытки) и ст. 11 Европейской конвенции по правам человека (свобода мирных собраний). Захарову ЕСПЧ присудил компенсацию в 16 тысяч евро, Варжабетьян – 16,9 тысяч. Кроме компенсации, суд постановил выплатить заявителям по 4,5 тысячи евро судебных издержек.

6 мая 2012 года акция "Марш миллионов" на Болотной площади в Москве переросла в массовые беспорядки. Свыше 400 человек были задержаны, правоохранители возбудили дела о призывах к массовым беспорядкам и применении насилия к представителям власти.

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