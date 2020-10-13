18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:50

Полиция задержала участников перфоманса в поддержку ЛГБТ-активиста Меркулова в Петербурге

фото ЗакС политика Полиция задержала участников перфоманса в поддержку ЛГБТ-активиста Меркулова в Петербурге

В Петербурге на Большой Морской улице 13 октября во время акции в поддержку обвиняемого в оправдании терроризма в социальных сетях ЛГБТ-активиста Александра Меркулова были задержаны трое участников мероприятия, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Два активиста переоделись в медицинские халаты и изобразили задержание своих товарищей, которые делали вид, что просто прогуливаются на улице. "Врачи" им пояснили, что у людей странный вид или незаконные публикации в социальных сетях. 

Практически одновременно с началом акции появились сотрудники полиции, которые потребовали у активистов документы. Сотрудник правоохранительных органов пояснил, что по постановлению правительства Петербурга запрещено проведение публичных мероприятий. Поэтому молодые люди отправляются в 78 отдел полиции для дачи пояснений, заявил полицейский. 

Всего на место прибыло 11 человек в форме. В автозак отправились три активиста: Ольга Масина, Владимир Василенко и Александра Шашок.

Обновление 16:15: Задержаны еще двое участников мероприятия: еще один участник перфоманса и Ася Карпина, которая снимала акцию на камеру. 

photo_2020-10-13_15-37-55.jpg (206 KB)photo_2020-10-13_15-48-10.jpg (170 KB)

Напомним, Меркулов находится в СИЗО с июля 2020 года. Следователь 8 октября отправил его на вторую психиатрическую экспертизу. Тогда адвокат Меркулова сообщил, что проверка вменяемости его подзащитного займёт около месяца. При этом, по словам юриста, Меркулова могут отправить на экспертизу через одну-две недели - за это время адвокат рассчитывал "отбиться". 

Молодого человека обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По версии следствия, он в одном из сообществ "ВКонтакте" якобы размещал посты, одобряющие самоподрыв Михаила Жлобицкого в управлении ФСБ по Архангельской области в 2018 году. Сейчас арест Меркулова продлён до 6 ноября, ему грозит до семи лет лишения свободы.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10 октября, 16:02 В Петербурге проходит "женский марш" в поддержку белорусских протестующих

10 октября, 13:06 В защиту "сталинского" здания ВНИИБ проходят одиночные пикеты

9 октября, 20:53 "Другороссов" задержали у консульства Турции из-за пикета против вмешательства в конфликт в Карабахе

9 октября, 18:53 Активиста "Весны" обвинили в самовольном занятии земельного участка "столом и тортом" на 6 минут

9 октября, 14:30 В Петербурге задержали активиста движения "Весна" Левкина

8 октября, 12:55 У демонтируемых ворот Охтинских пороховых заводов прошли протестные пикеты

7 октября, 19:49 Двух активистов в Петербурге задержали из-за велосипеда

3 октября, 22:34 "Маяк Свободы": Акция солидарности и памяти

3 октября, 19:14 У Гостиного двора в Петербурге проходит акция "Маяк Свободы"

1 октября, 10:55 Петербургских нацболов задержали за листовки против турецкой поддержки армии Азербайджана


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:40 Матвиенко предлагает установить единый соцстандарт жизни россиян

17:35 Вишневский внес свою версию законопроекта о "наливайках"

17:25 В октябре Петербург стал "зеленее" на 2,5 тысячи деревьев

16:55 Замглавы омской больницы, где лечили Навльного, уволился "по личным мотивам"

16:45 Милонов о предвыборном соперничестве с геем: Это будет славная битва

16:30 На дистанционное обучение в Петербурге переведен уже 81 класс

16:14 Артисты Петербурга создали Профсоюз работников уличной культуры

16:03 Открытый гей намерен стать соперником Милонова на выборах

15:57 Глава Госпиталя для ветеранов войн Кабанов заразился коронавирусом

15:50 Полиция задержала участников перфоманса в поддержку ЛГБТ-активиста Меркулова в Петербурге

15:37 Госдума одобрила законопроект о миллионных штрафах за отказ удалять запрещенную информацию в интернете

15:05 ЕСПЧ присудил более 30 тысяч евро москвичам, которых ударили силовики на акции на Болотной площади

14:51 Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, пригрозив общенациональной забастовкой

14:32 Бывшему и.о. министра образования Архангельской области предъявили обвинение

14:20 COVID-19 унёс жизнь главы Торгово-промышленной палаты Череповца

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru