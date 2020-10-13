Глава Госпиталя для ветеранов войн Кабанов заразился коронавирусом

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов заразился коронавирусом, пишет MR7 со ссылкой на источник. Эту информацию в разговоре с "Бумагой" подтвердила пресс-секретарь госпиталя Маргарита Платова.

В приемной госпиталя сообщили, что Кабанов ушел на больничный. Платова рассказала, что вместо Кабанова учреждением пока руководит замначальника госпиталя по кардиологии. Эту должность занимает Татьяна Погода. Госпиталь работает в обычном режиме, отметила Платова: по ее словам, "в целом все в порядке".

За несколько дней до этого, 7 октября, депутаты ЗакСа выразили Кабанову благодарность за работу во время эпидемии коронавируса. Инициативу выразил спикер парламента Вячеслав Макаров, его поддержали депутаты-единороссы.

Госпиталь для ветеранов войн отвечает за временное медучреждение в "Ленэкспо", куда отправляют заразившихся коронавирусом людей. Глава МО "Гавань" и член "Справедливой России" Нэлли Вавилина неоднократно писала о плохих условиях во временном госпитале во время первой волны заболевания. Кабанов написал на нее заявление за якобы распространение ложной информации.

Летом 2020 года УФАС по Петербургу заподозрило Госпиталь ветеранов войн в нарушении закона о закупках. Ведомство завело антимонопольное дело.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.