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16:03

Открытый гей намерен стать соперником Милонова на выборах

фото ЗакС политика Открытый гей намерен стать соперником Милонова на выборах

Креативный директор издания Snob.ru, открытый гомосексуал Ренат Давлетгильдеев заявил о желании участвовать в выборах в Госдуму по округу единоросса Виталия Милонова. Об этом он написал в своем Telegram-канале "Гей и Динамит".

"Я решил выдвигаться в ГосДуму по округу Виталия Милонова в Санкт-Петербурге. И нет, это не шутки. Да, я хочу стать реальным ЛГБТ-кандидатом в самом одновременно и европейском, и мракобесном городе страны. Да, я хочу прозвучать голосом адекватности и дискутировать с человеком, который своей публичной деятельностью олицетворяет гомофобию. Да, я хочу говорить о правах и проблемах ЛГБТ", - написал Давлетгильдеев.

Позже он подтвердил свое намерение в интервью The Village и Daily Storm. В частности, Давлетгильдеев рассказал, что уже имеет электоральный опыт - он сотрудничал с проектом "Открытые выборы", когда работал с Михаилом Ходорковским. 

Напомним, Милонов представляет в Госдуме южные районы Петербурга. Он избран по округу 0218. Выборы в нижнюю палату российского парламента должны пройти 19 сентября 2021 года.

Фото: Facebook/ Ренат Давлетгильдеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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