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16:14

Артисты Петербурга создали Профсоюз работников уличной культуры

фото ЗакС политика Артисты Петербурга создали Профсоюз работников уличной культуры

В Петербурге учрежден Профсоюз работников уличной культуры, сообщил один из учредителей, депутат МО "Владимирский округ" Денис Луговский.

Профсоюз ставит перед собой целью "объединение творческих людей для отстаивания своих прав и свобод". Комитет организации раскритиковал законопроект о "легализации" деятельности уличных музыкантов, предложенный депутатом Денисом Четырбоком: этот документ уже прошел первое чтение в парламенте. Также профсоюз обратился к депутатам ЗакСа с требованием включить своих представителей в работу над законопроектом.

Кроме Луговского, в число учредителей входят вокалист группы "Дешевые Драмы" Глеб Васильев и стедап-комик Татьяна Щукина. Инициативу ранее поддержали вокалисты "Порнофильмов" Владимир Котляров и группы "Шары" Вася Звездкин.

Четырбок предложил определить перечень мест в Петербурге, где артисты смогут легально выступать, предварительно согласовав это с чиновниками. Ранее депутат заявил, что поучаствовать в разработке предложили лидеру Billy’s Band Билли Новику.


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