На дистанционное обучение в Петербурге переведен уже 81 класс

Количество переведенных на удалённое обучение классов увеличилось до 81-го, оповестили в пресс-службе петербургского комитета по образованию. Днём ранее говорилось о "отстранённых" 68-ми классах.

Кроме того, из-за обнаружения COVID-19 и ОРВИ на карантин ушли ещё три группы в трёх детсадах.

При этом, уточнили в комитете, даже несмотря на обострение эпидемиологической ситуации, пока ни одна школа полностью закрыта не была.

В Смольном добавили, что на сегодняшний день обстановка в городских школах спокойная, соблюдение "антивирусных" предписаний контролируется.

Всего в городе на Неве насчитывается 20 тысяч школьных классов.

Ранее сегодня петербуржцы обратились к Александру Беглову с просьбой как можно скорее отправить школьников на досрочные каникулы.

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