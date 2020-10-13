Милонов о предвыборном соперничестве с геем: Это будет славная битва

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов с энтузиазмом воспринял намерение креативного директора Snob.ru, открытого гомосексуала Рената Давлетгильдеева стать его соперником на думских выборах.

- Это впервые, когда гомосексуальное лобби, "партия извращенцев", готова дать открытый бой мне. Ну что ж, я думаю, это будет славная битва, - заявил единоросс в разговоре с ЗАКС.Ру.

По мнению Милонова, ситуация с выдвижением Давлетгильдеева интересна еще тем, захотят ли взять кандидата-гея под свое крыло демократические партии, например, "Яблоко".

- Это будет проверка на "слабо" для тех, кто на словах, облизывая тарелочки на западных фуршетах, клянется и божится в лояльности западным ценностям. Для партии "Яблоко", той же самой. Готовы ли они поддержать своего духовно и идейно близкого человека в этой избирательной кампании или ради каких-то узкопартийных целей они будут соревноваться друг с другом? - отметил Милонов.

Напомним, Давлетгильдеев заявил о намерении идти в депутаты в своем Telegram-канале, а после подтвердил нескольким журналистам. Он желает выдвигаться принципиально только по округу Милонова.

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