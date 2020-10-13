18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:55

Замглавы омской больницы, где лечили Навльного, уволился "по личным мотивам"

фото ЗакС политика Замглавы омской больницы, где лечили Навльного, уволился "по личным мотивам"

Замглавврача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко известил, что решил покинуть занимаемый пост по личной инициативе, информируют РИА "Новости".

В разговоре с изданием NGS55.ru медик заявил, что намерен отныне трудиться в частной клинике.

"Решение созрело уже давно, но пришлось задержаться из-за ситуаций с коронавирусом, не хотелось покидать больницу в трудную минуту, и Алексеем Навальным. Переход на новое место работы никак не связан с политикой - просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование", - пояснил Калиниченко.

Врач занимался организацией медицинской помощи Навальному в Омске и преимущественно сам налаживал контакт с прессой. Именно он сообщил, что сибирские специалисты не обнаружили в организме оппозиционера яда.

Ранее, напомним, главврач той же больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский стал врио главы городской омской больницы № 1.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12 октября, 18:35 Главы МИД ЕС договорились начать подготовку новых санкций из-за отравления Навального

10 октября, 13:55 Пархоменко: Героям будущих расследований ФБК придется еще тяжелее

9 октября, 9:27 Le Monde: ЕС введёт санкции против девяти чиновников Кремля и против института, где разрабатывали "Новичок"

8 октября, 17:06 МВД: Сообщение о минировании аэропорта в Омске в день госпитализации Навального поступило из ФРГ

8 октября, 13:13 "Тупая русофобская пропаганда": Нарышкин – о заявлении Навального об отравлении российскими спецслужбами

8 октября, 11:25 ФБК просит ФСБ возбудить дело о производстве запрещенных токсинов из-за отравления Навального

7 октября, 13:36 Навальный призвал ЕС ввести санкции в отношении ближайшего окружения Путина

7 октября, 13:22 Песков о создании новых видов "Новичка": Об этом не может идти и речи

6 октября, 18:52 Зюганов опять назвал Навального "молодым Ельциным, только трезвым"

6 октября, 17:48 ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:40 Матвиенко предлагает установить единый соцстандарт жизни россиян

17:35 Вишневский внес свою версию законопроекта о "наливайках"

17:25 В октябре Петербург стал "зеленее" на 2,5 тысячи деревьев

16:55 Замглавы омской больницы, где лечили Навльного, уволился "по личным мотивам"

16:45 Милонов о предвыборном соперничестве с геем: Это будет славная битва

16:30 На дистанционное обучение в Петербурге переведен уже 81 класс

16:14 Артисты Петербурга создали Профсоюз работников уличной культуры

16:03 Открытый гей намерен стать соперником Милонова на выборах

15:57 Глава Госпиталя для ветеранов войн Кабанов заразился коронавирусом

15:50 Полиция задержала участников перфоманса в поддержку ЛГБТ-активиста Меркулова в Петербурге

15:37 Госдума одобрила законопроект о миллионных штрафах за отказ удалять запрещенную информацию в интернете

15:05 ЕСПЧ присудил более 30 тысяч евро москвичам, которых ударили силовики на акции на Болотной площади

14:51 Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, пригрозив общенациональной забастовкой

14:32 Бывшему и.о. министра образования Архангельской области предъявили обвинение

14:20 COVID-19 унёс жизнь главы Торгово-промышленной палаты Череповца

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru