Замглавы омской больницы, где лечили Навльного, уволился "по личным мотивам"

Замглавврача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко известил, что решил покинуть занимаемый пост по личной инициативе, информируют РИА "Новости".

В разговоре с изданием NGS55.ru медик заявил, что намерен отныне трудиться в частной клинике.

"Решение созрело уже давно, но пришлось задержаться из-за ситуаций с коронавирусом, не хотелось покидать больницу в трудную минуту, и Алексеем Навальным. Переход на новое место работы никак не связан с политикой - просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование", - пояснил Калиниченко.

Врач занимался организацией медицинской помощи Навальному в Омске и преимущественно сам налаживал контакт с прессой. Именно он сообщил, что сибирские специалисты не обнаружили в организме оппозиционера яда.

Ранее, напомним, главврач той же больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский стал врио главы городской омской больницы № 1.