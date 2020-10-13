Вишневский внес свою версию законопроекта о "наливайках"

Депутат Заксобрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский подготовил проект федерального закона о запрете "наливаек" в жилых домах. По его словам, принятие документа не навредит приличным мини-барам.

"Яблочник" предлагает запретить выдавать одному юридическому лицу две лицензии на торговлю алкоголем, как магазину и как бару или кафе. Вишневский считает, что это лишит предпринимателей возможности маскировать заведения под бары в ночное время суток.

Ранее комитет по законодательству ЗакСа подготовил собственную инициативу по борьбе с "наливайками". Руководитель комитета, единоросс Денис Четырбок предложил ввести минимальную площадь торгового зала в заведениях, где продают спиртное, - 50 квадратных метров. Этот закон, уже принятый парламентом и подписанный губернатором, вызвал протесты владельцев мини-баров, попавших под угрозу закрытия.

В результате документ было решено изменить. В частности, он вступит в силу не с 2021, как планировалось изначально, а с 2022 года. Для заведений, действующих в центральных районах Петербурга, будут разрешены площади торговых залов от 20 кв. м.

Вишневский считает достигнутый компромисс полумерой:

- В Московском районе есть Московский проспект. Там тоже все маленькие бары и кафе закрыть? Их там полно. В части Невского района есть сталинские дома с небольшими заведения, в Кировском, в Калининском… Не только в центре города. Это полушаг в правильном направлении. Видимо, Четырбок не хочет признавать, что он ошибся во всем и отступает по частям.

Проект закона Вишневского уже направлен на заключение юридического управления ЗакСа.

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