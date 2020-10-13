Матвиенко предлагает установить единый соцстандарт жизни россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включить в программу "Единой России" на выборах в Госдуму меры по обеспечению единого социального стандарта жизни россиян, передает ТАСС.

На заседании комиссии по подготовке предвыборной программы "Единой России" Матвиенко заявила, что она, "как дятел", пытается продвигать эту тему.

"Чтобы он [гражданин] не боялся переехать, скажем, из Тюмени в Курганскую область или куда-либо еще, зная, что независимо от места проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему обеспечен", - пояснила Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, программа должна быть понятна и доступна для граждан. Также в ней должны быть "акценты на главные приоритеты, которым будут уделять внимание в партии".

Выборы в Госдуму пройдут осенью 2021 года.

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