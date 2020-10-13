Жители Шушар напомнили о затянувшемся ремонте теплосетей, выбросив "деньги в трубу"

Жители окраинного района Петербурга - Шушар - в очередной раз привлекли внимание СМИ к проблемам посёлка, проведя акцию, которую они символически назвали "Деньги в трубу". Собятия происходили в микрорайоне "Пулковское".

Местные активисты "усеяли" места ремонта теплоцентралей, которые являют собой огорженные временным забором рытвины, банкнотами "банка приколов", пытаясь тем самым показать, что налогоплательщики продолжают "удобрять" землю внушительными суммами в ожидании горячей воды без перебоев и нужной температуры.

Ранее, напомним, в ГУП "ТЭК СПб" оповестили, что с 12 по 22 октября в девяти районах Петербурга будет временно отключена горячая вода из-за проводимых температурных испытаний.

Фото: Анатолий Яковлев / "ВКонтакте"