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18:43

Комздрав ответил релизом администрации Петродворцового района на вопросы о будущем гемодиализа в Петергофе

фото ЗакС политика Комздрав ответил релизом администрации Петродворцового района на вопросы о будущем гемодиализа в Петергофе

Комитет по здравоохранению 13 октября прислал ответ на вопросы ЗАКС.Ру о будущем отделения гемодиализа в Николаевской больницы в Петергофе. Также издание интересовалось, на какой стадии принятия находятся поправки в Социальный кодекс о предоставлении социального такси всем больным почечной недостаточностью и как быть пациентам Николаевской больницы, которые не могут себе позволить оплачивать проезд в другие медучреждения для прохождения диализа.

Ответ комитета заключался в двух абзацах, которые представляют из себя релиз с сайта администрации Петродворцового района от 8 октября - разница между ответом и релизом в паре слов. Районная администрация писала, что больницу перепрофилируют с 19 октября, а комитет сообщил, что это произойдет "в ближайшие недели". 

В письме представители комитета не поясняют, на основании какого документа происходит изменение профиля медучреждения и откроется ли отделение гемодиализа в Петергофе снова. Нет ответов и на другие вопросы. 

Напомним, Николаевская больница с 19 октября начнет работать только на прием больных коронавирусом. Из-за этого закрывается отделение гемодиализа, а всех пациентов распределили по другим медучреждениям. Некоторым из них придется тратить на дорогу более часа. Части людей предоставляют социальное такси, 10% от стоимости которого им придется восполнять самим. По подсчетам одной из пациентки, ей придется тратить около 4-5 тысяч рублей в месяц на дорогу при пенсии в 13 тысяч рублей. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру

На сайте администрации Петродворцового района опубликовано разъяснение, куда и как распределили пациентов Николаевской больницы. В частности, в новости поясняется, что 19 людей имеют личный автотранспорт, 29 - могут пользоваться социальным такси, 1 - доставляется службой скорой медицинской помощи, еще 6 человек будет развозить  ООО "Балтийская медицинская компания". Всего диализ в Петергофе проходят 67 человек, следует из информации районной администрации. 

София Саттарова

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