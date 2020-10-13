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19:23

Обвинение заявило о смерти ключевого свидетеля по делу аспиранта МГУ Мифтахова

фото ЗакС политика Обвинение заявило о смерти ключевого свидетеля по делу аспиранта МГУ Мифтахова

Гособвинение на заседании Головинского суда Москвы по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова объявило, что засекреченный свидетель по делу умер от "травмы сердца", передает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Мифтахова Светлану Сидоркину.

Обвинитель сам огласил показания свидетеля Петрова: на его показаниях, а также еще одного засекреченного свидетеля Караульного строится все обвинение, предъявленное Мифтахову. По словам Сидоркиной, все данные засекречены, и суд отклонил ходатайства о раскрытии анкетных данных.

Очная ставка со свидетелем Петровым прошла в феврале 2019 года. Свидетель был скрыт под маской и представился псевдонимом. Петров утверждал, что в ночь на 31 января видел шесть человек на Онежской улице, где находится офис "Единой России", и Мифтахова запомнил по "выразительным бровям" - хотя не мог конкретно сказать, что аспирант МГУ там делал.

Мифтахов арестован по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в акции у офиса "Единой России" в Москве в 2018 году, когда активисты разбили ночью окно и кинули внутрь дымовую шашку.

Расследование приостановили в сентябре того же года, однако в 2019 году возобновили после задержания Мифтахова. Сначала студента подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого он стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента – единственное доказательство участия аспиранта МГУ.

Еще один задержанный по делу об оружии Даниил Галкин рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках и на его теле остались соответствующие следы.

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