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19:50

Комитет по печати отказался согласовать соцрекламу "Подписных изданий" из-за "мрачной картинки"

фото ЗакС политика Комитет по печати отказался согласовать соцрекламу "Подписных изданий" из-за "мрачной картинки"

Комитет по печати отказал в согласовании социальной рекламы книжного магазина "Подписные издания", решив, что она мрачная, и заявив о планах отдать места под акцию Российского книжного союза, на ситуацию обратили внимание "Открытые медиа".

"Подписные издания" решили сделать социальную рекламу под призывом "Дарите друг другу книги" и заказали иллюстрацию под нее у петербургской художницы Алисы Юфы. Заявка была подана в комитет по печати.

В своем ответе председатель комитета Владимир Рябовол назвал проект "значимым мероприятием, направленным на популяризацию чтения книг" среди петербуржцев. Однако согласовать рекламу он отказался, сославшись на то, что "макет данной социальной программы, выполненный в приглушенных тонах с обилием темных деталей, может "потеряться" на улицах Санкт-Петербурга, в особенности в осенне-зимний период".

При этом Рябовол добавил, что параллельно Российский книжный союз готовит к запуску федеральную рекламную кампанию "Книга - лучщий подарок!", и чиновники должны "поддержать федеральную инициативу на правах региона, занимающего значимое место" в книжной отрасли. Поэтому он предложил "Подписным изданиям" обратиться за согласованием проекта "Дарим друг другу книги" еще раз через год, при подготовке к празднованию Нового 2022 года.

"Подписные издания" все равно намерены провести свою акцию. По словам представительницы магазина, их уже поддержали коллеги из книжного бизнеса и других сфер: ресторанов, культурных институций, учебных заведений.

Так что запускаем рекламу в печать. В начале ноября все желающие смогут взять у нас стикеры и постеры и повесить их в своих магазинах и заведениях. Создаем рекламные места сами", — сказала она.

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Иллюстрация Алисы Юфы, источник - "Подписные издания" / "ВКонтакте"

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