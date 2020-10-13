18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:11

Суд оставил в силе штраф в 15 тысяч рублей Кену за якобы избиение заведующей детсадом

фото ЗакС политика Суд оставил в силе штраф в 15 тысяч рублей Кену за якобы избиение заведующей детсадом

Выборгский районный суд оставил в силе решение Мирового суда о штрафе в 15 тысяч рублей главе петербургского отделения "Альянса учителей" Даниилу Кену. Об этом сам Кен сообщил ЗАКС.Ру.

Ранее исполняющая обязанности заведующей детского сада №5 Выборгского района обвинила Кена в избиении. Он якобы "выкрутил ей руки, поставил лицом к стенке и бил ногами", заявила и.о. заведующей. Сначала дело рассмотрел Мировой суд, который признал Кена виновным по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП) и обязал выплатить штраф в 15 тысяч рублей. Руководитель профсоюза подал апелляцию в Выборгский районный суд. 

По его словам, еще при рассмотрении дела в Мировом суде использовалось недопустимое доказательство - протокол о нарушении, который переписали несколько раз. Кен уточнил, что участия в изменении документа не принимал. Также глава "Альянса учителей" рассказал, что этот протокол, показания потерпевшей, сотрудника полиции и сотрудника детского сада отличаются друг от друга в описании инцидента. При этом, отметил Кен, суд не указал, каким именно показаниям из всех доверяет. 

Эти нарушения районного судью не смутили, отметил глава профсоюза. Он уточнил, что заседание прошло очень быстро и без присутствия и.о. заведующей детсадом.

Кен добавил, что планирует обжаловать решение суда. 

Напомним, глава профсоюза в 2019 году с представителями Штаба Навального съездил проверить работу детского сада и сделать репортаж из-за информации о том, что воспитателей переводят на другие должности ради отказа от доплат по "майским указам". После этого и.о. заведующей детсада написала на Кена заявление об избиении. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9 октября, 13:29 Экс-глава МО "Остров Декабристов" Погосян пытается через суд вернуть свою должность

8 октября, 13:57 Суд отказался отменять итоги выборов на участке МО "Дворцовый округ"

16 сентября, 14:11 Горсуд вернул на пересмотр штраф правозащитницы Теплицкой за акцию у суда по делу "Сети"*

7 сентября, 13:41 Суд прекратил производство по делу об аресте члена УИК Чупрунова

28 августа, 17:29 В России стало в десять раз больше приговоров за экстремизм, шпионаж и госизмену

25 августа, 17:52 Горсуд отменил штрафы двум активистам за весеннюю акцию против поправок

21 августа, 18:26 Активист Крисевич получил пять суток ареста за акцию на Троицком мосту

20 августа, 14:50 "Мемориал" признал журналистку Прокопьеву лицом, преследуемым по политическим мотивам

3 августа, 17:18 Суд арестовал на 7 суток активиста ЛПР за проведения шествия в поддержку Хабаровска

1 августа, 16:48 "Поправки вносились другим депутатом": Первые подробности дела единоросса Коваля


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 Полноценный отопительный сезон в Петербурге начнется 15 октября

20:54 COVID гуляниям не помеха?

20:19 "А как еще?": Крашенинников заявил, что Путин возглавит Госсовет

20:11 Суд оставил в силе штраф в 15 тысяч рублей Кену за якобы избиение заведующей детсадом

19:50 Комитет по печати отказался согласовать соцрекламу "Подписных изданий" из-за "мрачной картинки"

19:45 Задержание "задерживающих": В Петербурге прошла акция в поддержку ЛГБТ-активиста Меркулова

19:23 Обвинение заявило о смерти ключевого свидетеля по делу аспиранта МГУ Мифтахова

19:00 Макаров возглавил сентябрьский рейтинг упоминаемости глав заксобраний в СМИ

18:54 Депутата Госдумы Лысакова сняли с должности первого зампреда комитета по госстроительству

18:43 Комздрав ответил релизом администрации Петродворцового района на вопросы о будущем гемодиализа в Петергофе

18:31 Жители Шушар напомнили о затянувшемся ремонте теплосетей, выбросив "деньги в трубу"

18:18 УФАС закрыло дело о "сговоре оптовиков" из-за резкого роста цен на маски

17:51 Пригожин планирует засудить Навального, Соболь, Волкова и Максима Шевченко за клевету

17:40 Матвиенко предлагает установить единый соцстандарт жизни россиян

17:35 Вишневский внес свою версию законопроекта о "наливайках"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru