"А как еще?": Крашенинников заявил, что Путин возглавит Госсовет

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Госсовет, согласно новому законопроекту, возглавит президент Владимир Путин, передает РИА "Новости".

"Конечно, руководитель государства возглавит [Госсовет], а как ещё? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции. Там где идёт перечисление [полномочий], там написано, [что он] формирует Госсовет", - пояснил Крашенинников.

По его словам, Госсовет будет состоять из постоянных членов, вошедших туда по должности, и тех, кого своим решением включит президент. Таким образом, итоговое количество членов и окончательный состав органа будет определять глава государства.

При этом сам Путин в марте заявлял, что не собирается возглавлять Госсовет. Он говорил, что это будет "означать ситуацию двоевластия в стране", и он не хочет идти "на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать".

Госсовет – совещательный орган, содействующий президенту во взаимодействии с ветвями власти. Внесенные в июле поправки в Конституцию усиливают его роль: теперь Госсовет также определяет основные направления внутренней и внешней политики.