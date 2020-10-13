COVID гуляниям не помеха?

Несмотря на петербургские рекорды по количеству зараженных коронавирусом, бюджетные организации и муниципалитеты продолжают организовывать праздники и фестивали. Поскольку официального моратория на проведение культурно-массовых мероприятий нет, то и отменять такие важные события как празднование Дня Конституции пока никто не намерен.

Жителей поселка Детскосельский, относящегося к муниципальному образованию "поселок Шушары" 7 ноября соберут на улице и будут развлекать. Под музыку и выступления артистов им раздадут упаковки оладушек и коробочки с соком. По требованию заказчика - местной администрации Шушар - должно быть подготовлено 500 наборов вкусных подарков. На дополнительные, "малоценные", как говорится в техническом задании, призы смогут претендовать победители викторин. Им вручат плитки шоколада, сладкую вату, мармелад и леденцы.

Все это торжество приурочено вовсе не к годовщине Октябрьской революции. 7 ноября празднуется День Детскосельского.

Конкурс на его проведение объявили 2 октября, когда в Петербурге зафиксировали 358 новых случаев заражения COVID-19. Губернатор Александр Беглов в этот день рекомендовал работодателям перевести своих сотрудников на удаленную работу. Прием заявок завершился 12 октября, в день, когда начал принимать больных мобильный госпиталь в "Ленэкспо" - в других перепрофилированных стационарах места уже заканчивались.

Глава местной администрации Шушар Елена Измайлова сообщила ЗАКС,Ру, что пока оснований для отмены мероприятия нет: никаких указаний на этот счет из Смольного не приходило, праздники проводить никто не запрещал, а не допустить ковид можно с помощью 500 масок и 10 литров антисептика. Закупка средств индивидуальной защиты и антисептической жидкости, а также разметка территории так, чтобы между собравшимися сохранялась дистанция в полтора метра - еще одна обязанность организатора праздника, предусмотренная техзаданием.

- Конечно, мы всегда переживаем и не хотим, чтобы у нас на территории был рост заболеваемости, - заявила Измайлова.

По состоянию на 13 октября Петербург вышел на первое место в России по смертности от коронавируса. Город поставил и свой собственный рекорд. За сутки 12 октября здесь зафиксировали 557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таких цифр не было ни в первую волну, ни в начале второй.

Новую ковидную вспышку регион встречает без тотального локаута. ЗАКС.Ру уже рассказывал, что отказ от введения жестких ограничений эксперты связали с боязнью нанести слишком сильный удар по экономике.

По-прежнему разрешены и массовые мероприятия, кроме "проводимых с целью выражения мнений", то есть митингов. Вопрос, устраивать праздники сейчас или отложить до лучших времен, остается на совести главных распорядителей бюджетных средств. Многие отвечают: устраивать.

Комитет по культуре анонсировал на выходные 17 и 18 октября передвижной фестиваль негосударственных театров Петербурга. А в предыдущий уикэнд при поддержке комитета состоялся фестиваль народной песни и танца "Добровидение 2020". Судя по фотоотчету на сайте Смольного, социальную дистанцию там соблюдали не все, да и медицинскими масками многие гости побрезговали. Продолжает проводить свои мероприятия комитет по молодежной политике, который параллельно мобилизует волонтеров для помощи ушедшим на карантин. Комитет, например, готовится провести Фестиваль молодых семей 24 октября в историческом парке "Россия - моя история". А не так давно освещал у себя в соцсетях научно-практическую конференцию "Молодежная политика: новые реалии" с участием вице-губернатора Александра Бельского. Конференция прошла 10 октября в коворкинге "Точка кипения". На сайте Смольного по итогам этого мероприятия опубликовали две фотографии. Все люди на них, включая вице-губернатора Бельского, без масок.

Конечно, все эти праздники и собрания планировались еще когда в Петербурге не было пугающе растущих показателей по количеству больных. Но подобные торжества продолжают организовывать до сих пор. В этом легко убедиться, взглянув на сайт госзакупок, где публикуется электронная документация в том числе и торжественных мероприятий. Традиционно, планируется сразу несколько празднований 4 ноября. Есть и другие поводы для торжеств. Например, на организацию концерта в честь Дня Конституции. Это уже давно не выходной день, а празднование его еще летом предлагали перенести на 1 июля. Но, пока не перенесли, Ломоносовский городской дом культуры решил отметить его по старинке 12 декабря. Он готов выделить на эти цели 200 тысяч рублей. Конкурс на проведение праздничного концерта был объявлен 1 октября. С этого дня в Петербурге, напомним, стали строже следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, а оперативный штаб в первый октябрьский день отчитался о 285 новых случаях заражения в Северной столице.

Но все же Ломоносовскому дому культуры надо отдать должное. В их контракте прямо говорится, что при "неблагоприятных" условиях, вызванных распространением коронавирусом, конституционный концерт будет возможен в онлайн-формате.

День Конституции отпразднуют и в Мариинском дворце, в формате научно-практической конференции. Она проходит ежегодно в середине декабря. Законодательное собрание Петербурга намеченные на ноябрь-декабрь торжественные мероприятия отменять не стало. 1 октября был объявлен конкурс на организацию питания их гостей и участников.

На ноябрь запланированы приемы сотрудников ГУ МВД и морских пехотинцев, а также церемония вручения премий победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам. В декабре, помимо конституционной конференции, ожидается торжественный прием, посвященный Дню героев Отечества, встреча с ветеранами, церемония вручения почетных знаков "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" и "За безупречную службу Санкт-Петербургу" и новогоднее мероприятие.

Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" решил во что бы то ни стало провести День памяти российских воинов, погибших в Первую мировую войну. На это мероприятие тоже выделили 200 тысяч рублей. Конкурс объявили 8 октября, когда в Петербурге выявили 462 новых заболевших. Организовать мероприятие - его в электронной документации называют "акцией" - планируется до 10 декабря. Возможно, акцию приурочат к 11 ноября, когда в нескольких европейских странах отмечают День памяти погибших солдат - 11 ноября 1918 года войне был положен конец. Но Россия на тот момент уже вышла из конфликта, поэтому у нас в стране День памяти отмечают 1 августа, в день объявления войны Российской империи Германской. Чем руководствуется "Дзержинец" не ясно, но планы у него брусиловские - закупают 2000 свето-шумовых патронов, два пулемета "Максим", копию броневика, 60 комплектов униформы и многое другое.

Муниципальные концерты тоже остаются с нами. Грустные новости о ковидных "рекордах" Петербурга не смутили администрацию Дворцового округа, и она объявила 13 октября конкурс на организацию сразу нескольких мероприятий для жителей. Стартовая цена - 2,5 млн рублей. Среди планирующихся мероприятий четыре концерта в помещении на 200-300 человек: в период с 9 по 17 ноября, с 23 по 27 ноября и с 1 по 9 декабря, последний, четвертый концерт - новогодний.

Сразу несколько заказчиков ищут поставщиков на организацию Дня сотрудников органов внутренних дел (10 ноября) и Дня матери (24 ноября). Уже объявляют конкурсы на проведение мероприятий к Новому году и Рождеству. Есть надежда, что к концу декабря вторая волна коронавируса закончится. Главное, чтобы за ней не началась третья. Иначе любимому весеннему празднику петербургских муниципалов Масленице грозит уход в онлайн.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.