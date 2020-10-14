18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:20

Всех столичных старшеклассников переведут на "дистанционку"

фото ЗакС политика Всех столичных старшеклассников переведут на "дистанционку"

Все учащиеся московских школ с 6 по 11 классы перейдут на режим дистанционного обучения начиная с понедельника 19 октября, о чем говорится на официальном сайте столичного мэра Сергея Собянина. Согласно приведенным данным, среди инфицированных коронавирусом учеников две трети случаев приходится именно на эту возрастную группу, но есть и другая причина, которой продиктованы новые меры.

"По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу", - пишет глава города.

Собянин также, во имя сбережения здоровья возрастных учителей, находящихся в группе риска, анонсировал введение практики тьюторства: детей будут учить студенты и аспиранты, дистанционно консультируясь с более опытными штатными педагогами. Среди прочего, политик утверждает, что подходящие к концу каникулы стали правильной и эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса.

В свою очередь, во всем Петербурге, как стало известно накануне от комитета по образованию, дистанционно занимается 81 школьный класс.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:29 Минкульт поддержал объединение Александринского и Псковского академического театров

12:59 Жириновский считает, что Навального нельзя было выпускать в Германию

12:56 Смольный насчитал 95% пассажиров в масках на входе в метро

12:30 Турчак намерен баллотироваться в депутаты Псковского областного ЗакСа

12:22 Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам колонии

12:10 Петербург сохранил первое место по смертности от коронавируса

11:52 Суд арестовал еще несколько счетов Михаила Абызова

11:49 Политолог Пастухов: Путин не является "политическим животным"

11:35 Россия вновь бьет суточный рекорд по инфицированным COVID-19: еще 14231 человек

11:25 Муниципал: МО № 72 выпустило газету с отсылками к "Звездным войнам"

11:18 Глава администрации Выборгского района Ленобласти ушел в отставку

10:59 Новый корпус НМИЦ онкологии им. Петрова за 5,2 млрд рублей откроют к 2024 году

10:23 Градозащитников беспокоит судьба старинного дома, в котором жил адмирал Чероков

9:55 Ущерб рыбным ресурсам от экокатастрофы в Норильске оценили в 3,6 млрд рублей

9:20 Всех столичных старшеклассников переведут на "дистанционку"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru