Всех столичных старшеклассников переведут на "дистанционку"

Все учащиеся московских школ с 6 по 11 классы перейдут на режим дистанционного обучения начиная с понедельника 19 октября, о чем говорится на официальном сайте столичного мэра Сергея Собянина. Согласно приведенным данным, среди инфицированных коронавирусом учеников две трети случаев приходится именно на эту возрастную группу, но есть и другая причина, которой продиктованы новые меры.

"По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу", - пишет глава города.

Собянин также, во имя сбережения здоровья возрастных учителей, находящихся в группе риска, анонсировал введение практики тьюторства: детей будут учить студенты и аспиранты, дистанционно консультируясь с более опытными штатными педагогами. Среди прочего, политик утверждает, что подходящие к концу каникулы стали правильной и эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса.

В свою очередь, во всем Петербурге, как стало известно накануне от комитета по образованию, дистанционно занимается 81 школьный класс.