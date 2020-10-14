Ущерб рыбным ресурсам от экокатастрофы в Норильске оценили в 3,6 млрд рублей

Катастрофическая по своим последствиям авария в Норильске с разливом горючего, случившаяся в конце мая, нанесла ущерб рыбным ресурсам в размере 3,6 млрд рублей, следует из подсчетов чиновников Росрыболовства, на которые ссылается "Интерфакс". В абсолютном исчислении речь идет почти о девяты тысячах тонн рыбы.

"Краснокнижным видам рыб нанесен большой ущерб. Это сибирский осетр, муксун, нельма, сиг. Лабораторные анализы подтвердили наличие нефтепродуктов в рыбе - в настоящее время рыбу уже есть нельзя", - рассказал глава Енисейского территориального управления ведомства, Андрей Голонопулос.

Как утверждает спикер, пройдет больше пятнадцати лет, прежде чем рыба на Таймыре сумеет восстановиться в прежнем объеме. Причем ускорить процесс даже не поможет уже запланированное создание нескольких специализированных предприятий, которые займутся ее выращиванием.

Общий "счёт", выставленный государством "Норникелю" за разлив 21 тысячи тонн солярки, составляет 148 млрд рублей. Отметим также, что после скандала уволили мэра Норильска Рината Ахметчина и завели на него уголовное дело.